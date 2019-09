Rose et la cocaïne : comment son fils Solal a souffert de ses addictions

Il fallait tout arrêter

L'autre bonne nouvelle dans sa vie, et qui l'a poussée à aller mieux, c'est un nouvel homme. Car non, Rose n'est plus avec Julien, celui qu'elle avait récupéré en écrivant La Liste et épousé en 2008. "Je suis tombée amoureuse d'un pianiste, précise-t-elle, toujours dans Gala. Il a rencontré Rose au bout du rouleau avec une carrière au point mort. J'ai senti que, si je voulais le garder, il fallait tout arrêter. Quelque chose me disait que cette histoire allait être un point d'ancrage important dans ma vie." Et en effet, elle a eu raison de miser sur lui : c'est ensemble qu'ils ont travaillé sur les titres de son nouvel album. Un bel hymne à l'amour...