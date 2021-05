Rudy (Mariés au premier regard 2020) en couple : il présente sa charmante compagne

C'est en 2020, dans Mariés au premier regard (M6) que Rudy a été révélé au grand public. A l'époque, il avait 36 ans et était en concurrence avec Sylvain pour toucher Sarah en plein coeur. Malheureusement, il n'avait pas été choisi par la brunette, son expérience a donc rapidement pris fin. Où en est-il depuis ?

Le 17 mai 2021, à l'occasion de la fin de la diffusion de Mariés au premier regard 2021, la sixième chaîne a diffusé un bilan final. L'occasion pour les téléspectateurs de prendre des nouvelles des futurs parents Laure et Matthieu, Mélina et Yannick, Laura et Clément, Emeline et Frédéric et Cécile et Alain. Des anciens participants ont également accepté de participer au tournage pour partager leur bonheur. Ainsi, on a notamment découvert que Matthieu de la saison 4 avait trouvé l'amour dans les bras d'une certaine Chanel. Pas de nouvelles de Rudy de son édition en revanche. Pourtant, il voit également la vie en rose.

Le lendemain de la diffusion, le jeune homme a en effet dévoilé en story qu'il était en couple. Pour officialiser cette bonne nouvelle, il a posté en story une photo de sa chère et tendre et lui complices. La jeune femme en question pose tout sourire et nul doute qu'avec son physique de rêve, elle a charmé les abonnés de Rudy. "Ma réalité à moi ? Que suis-je devenu ? Eh bien je vis ma meilleure vie", a-t-il écrit en légende. Ses fans ne sauront malheureusement pas comment il a rencontré sa compagne ou comment elle se prénomme. Peut-être le dévoilera-t-il plus tard.

Adrien, qui n'a également pas participé au tournage du bilan, a aussi souhaité donner des nouvelles de sa vie amoureuse sur Instagram. Un an après son divorce avec Mélodie, le charmant brun file le parfait amour avec une certaine Sandy.