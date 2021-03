Rupert Grint : Ses regrets "embarrassants" lors du tournage des films Harry Potter

Tout juste devenu papa d'un enfant à qui il fera probablement découvrir la saga, Rupert Grint est revenu sur son expérience en tant que Ron dans Harry Potter. Invité du podcast Armchair Expert le 8 mars 2021, l'acteur de 32 ans a expliqué avoir quelques regrets, relatant des moments "embarrassants" lors des tournages des huit films.

"Il y avait plusieurs instants embarrassants, c'est certain. Mes cheveux dans le quatrième film c'est l'un de mes plus grands regrets. Ils étaient jusqu'aux épaules. Je pense que tout le monde a eu cette phase et a eu les cheveux longs", a blagué Rupert Grint, évoquant ses déboires capillaires dans Harry Potter et la coupe de feu. À l'époque, les fans de la saga n'avaient rien contre cette chevelure. "Ils ont aimé ! Ça faisait sorcier. On a traversé la puberté face caméra. On peut tout voir. C'est un peu dérangeant", estime aujourd'hui l'acteur britannique. Les longs tournages des huit films de Harry Potter ont occupé toute sa jeunesse. Promotion, interviews, avant-premières... jusqu'à un point presque suffocant pour Rupert Grint.

"C'était une période où j'avais l'impression de suffoquer, parce que ce fut difficile, parce que c'était chaque jour pendant dix années, à la fin. Ça ne terminait jamais. Chaque année, nous y retournions. Et c'était un peu 'Un jour sans fin' parce c'était sur les même plateaux de tournage. Parfois, je me disais que je voulais faire autre chose, voir autre chose", développe le compagnon de Georgia Groome.

Malgré tout, Rupert Grint se souvient de cette période d'enfant-star comme "une super expérience". "Il y avait cette atmosphère de famille, très accueillante. C'était toujours la même équipe et nous avons grandi avec eux, donc c'était génial de faire ça", a conclu Rupert Grint. Et puis cela l'a aussi rendu très riche.

Cette année, nous fêtons les 20 ans de la saga culte, le premier film (Harry Potter à l'école des sorciers) étant sorti en 2001. La semaine dernière, l'actrice Katie Leung - qui interprétait Cho Chang, notamment dans La coupe de feu - expliquait avoir été victime de racisme lors des tournages des films. Les confidences ne s'arrêteront pas demain...