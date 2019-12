Ryan Reynolds: À deux doigts de se faire écraser par une foule de fans en délire

Les tournées promotionnelles promettent parfois de belles sueurs froides. Le dimanche 8 décembre 2019, Ryan Reynolds est allé défendre le film Netflix – de Michael Bay – dont il est le héros, 6 Underground, à l'Omelet Arena de São Paulo. Oui mais voilà. Quelques heures plus tôt, le comédien de 43 ans avait bien failli finir en oeufs brouillés à cause de fans brésiliens un peu trop excités par sa présence. La veille, le 7 décembre donc, le compagnon de Blake Lively a effectivement frôlé la catastrophe vitale.

Même pays, même ville, même événement, mais une masse humaine différente pour l'accueillir. Ryan Reynolds, qui est aussi à l'affiche du film Free Guy, était programmé sur plusieurs jours, au festival Comic Con de São Paulo. Et c'est ainsi qu'en discutant de ce deuxième projet, le Canadien a chuté par inadvertance entre le podium et la foule en délire. Les spectateurs se seraient alors rués sur lui – explique le site Just Jared – et aurait renversé la barrière. Il a heureusement eu le réflexe de sauter en arrière afin d'éviter toute blessure, puis il a été protégé par les agents de sécurité. Un véritable film d'action...

Il aurait été dommage que Ryan Reynolds finisse emporté par la foule. Outre ces deux projets cinématographiques, le comédien a intégré le cast du film The Hitman's Wife's Bodyguard, avec Salma Haye, qui sortira en salles durant l'année 2020. Il a également une petite famille qui attend sagement qu'il rentre à la maison, à New York. Papa de trois filles – dont une est née récemment, aux alentours du 5 août 2019 –, l'acteur a mis au point un système de garde alternée avec son épouse, qui n'accepte jamais un rôle s'il se chevauche, dans le temps, avec l'un des siens – et vice versa. Une jolie organisation qui aurait pu voler en éclats en cas d'accident de travail...