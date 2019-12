Sacha Baron : Sa femme Isla Fisher dévoile une vidéo de ses muscles

Il y en a un qui ne se laisse pas abattre et ne relâche pas son effort à l'approche des fêtes de fin d'année. Isla Fisher a partagé une vidéo de son mari Sacha Baron Cohen, tous muscles dehors. On le voit visiblement en pleine souffrance, en train de faire de la musculation.

L'acteur sulfureux de 48 ans a suivi un régime et un entraînement spécial pour camper le rôle d'Eli Cohen pour la mini-série The Spy. Ce rôle d'espion du Mossad, les services secrets israéliens, lui vaut d'ailleurs une nomination aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur. Il est également producteur exécutif de ce programme.

Isla Fisher en a profité pour féliciter son époux pour cette nomination. "Il a travaillé si dur pour se transformer pour ce rôle dans The Spy non seulement pour se débarrasser de son petit ventre, mais il a aussi appris trois langues dont le syrien, il est parti vivre à Casablanca et s'est mis dans la peau du personnage pendant quatre mois."

Cette vidéo du comédien torse nu a enflammé la Toile et de nombreuses célébrités dont Courteney Cox, Chelsea Handler ou encore Mindy Kaling se sont manifestées pour dire à quel point Sacha faisait monter la température.

Sacha Baron Cohen et Isla Fischer sont ensemble depuis 2002, mariés depuis 2010 et sont les fiers parents de trois enfants: Olive, 12 ans, Elula, 8 ans et Montgomery, 4 ans.