Salma Hayek et François-Henri Pinault : Leur fille Valentina époustouflante à 15 ans, dans une robe très particulière

Dimanche 12 mars 2023 l'actrice Salma Hayek et sa fille Valentina Paloma Pinault ont fait sensation lors de la cérémonie des Oscars qui s'est tenue au Dolby Theatre à Los Angeles. Si certaines célébrités comme Jessica Alba, Nicole Kidman ou encore Sofia Vergara avaient à leur bras leur partenaire de longue date, l'actrice Salma Hayek est, quant à elle, venue accompagnée de sa fille pour l'occasion.

A seulement 15 ans, Valentina Paloma Pinault, fille de l'homme d'affaires français, François-Henri Pinault suit les traces de sa mère en tant qu'icône de mode. En effet, celle que l'on avait aperçue à la Fashion Week de Paris et de Milan a choisir de miser sur une robe par sa mère avant elle, lors d'un gala au profit de l'institut contre le cancer du sein en 1997.

Un clin d'oeil à sa maman modernisé

Vingt-six ans plus tard, la longue robe bustier rouge signée Isaac Mizrahi a été remise au goût du jour par la styliste Rebecca Corbin-Murray qui a complété le look de Valentina Pinault avec un ras-de-cou de la marque Anitako et un sac Gucci argenté. Au côté de sa fille sur le tapis champagne déroulé tout spécialement pour les Oscars, Salma Hayek avait quant à elle opté pour un look très glamour dans une robe abricot à frange brillante aux bretelles croisées. Après une très émouvante cérémonie qui célébrait le sacre de l'actrice Michelle Yeoh, le duo mère/fille s'est rapidement changé pour se rendre à la seconde partie de la soirée, l'afterparty Vanity Fair. Cette fois-ci, l'actrice de 56 ans a opté pour un look argenté scintillant orné de dentelle noire tandis que Valentina, s'est présentée dans une sublime robe drapée rose.

Comme Salma Hayek et sa fille, d'autres enfants de stars avaient déjà auparavant sorti de l'armoire des tenues incontournables de leur mère. En 2021, c'était la fille d' Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt qui avait ressorti la robe de sa mère portée lors de la cérémonie des Oscars de 2014 à l'occasion de la première du film Les Éternels.