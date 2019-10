Sam Querrey : Sa femme Abby Dixon enceinte de leur premier enfant

En septembre, Sam Querrey partageait sur Instagram son tout premier selfie avec sa chienne Ruby... et la réaction désopilante de cette dernière. Mais un mois plus tard, le 20 octobre 2019, c'est un selfie autrement riche en enseignements que le tennisman américain de 32 ans a publié à l'attention de ses abonnés : il y apparaît avec son épouse Abby tout contre lui et celle-ci a de toute évidence une bonne nouvelle à annoncer...

Les mains sur son ventre déjà bien rond, madame Querrey révèle en effet que Sam et elle attendent leur premier enfant, un peu plus d'un an après leur mariage, célébré en juin 2018 en Floride ! "Baby Q !!!!!", s'exclame avec un enthousiasme que trahissent les points d'exclamation Sam Querrey. Sur le compte d'Abby, qui exerce la profession de mannequin, on trouve d'autres images réalisées le même jour à Vienne, en Autriche, mettant en évidence son baby bump déjà très prononcé. Et en observant ses récentes publications, on s'aperçoit que la jeune femme avait révélé sa grossesse un mois plus tôt , ainsi que le sexe de l'enfant : "Trop hâte de rencontrer notre petit garçon", écrivait-elle ainsi le 22 septembre en légende de deux photos du couple.