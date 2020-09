Samuel Le Bihan (Alex Hugo) est-il en couple ?

Ça y est. Alex Hugo est de retour sur France 2. La série française cartonne toujours autant, portée par Samuel Le Bihan qu'on retrouvera à l'écran dès ce mercredi 9 septembre 2020, à 21h05, pour le premier volet de la saison 6. L'occasion de se pencher un peu plus l'interprète de La Tendresse, et plus particulièrement sur sa situation amoureuse.

Aux dernières nouvelles, Samuel Le Bihan serait toujours en couple avec le mannequin et DJ Angie Vu Ha, qu'il a rencontré en 2016. Cela fait cependant des mois qu'ils n'ont pas publié de photos ensemble, ni marché côte à côte sur un tapis rouge. Les deux intéressés n'ayant rien annoncé, on ne sait pas s'ils forment toujours un couple.

Ce qui est certain, c'est qu'ils s'affairent à être le plus présents possible pour leur fille, l'adorable petite Emma-Rose, qui a fêté ses 2 ans le 13 août dernier. Avant elle, Samuel Le Bihan a également accueilli un garçon, Jules, né en 1995 de son union avec l'actrice Patricia Franchino. En couple avec le mannequin Daniela Baye pendant treize ans, de 2002 à 2015, il est devenu papa de la petite Angia (8 ans), atteinte d'autisme.

Très présent pour sa fille aux besoins très spécifiques, Samuel Le Bihan avait tenu à la féliciter lorsqu'elle était parvenue à faire du ski comme une grande. "Je sais que pour toi chaque apprentissage est bien plus difficile et, pourtant, tu n'hésites jamais. Tu as fait de moi le spectateur ému de ton acharnement à être acceptée et intégrée comme les autres, parmi les autres. L'autorité avec laquelle tu développes des stratégies pour y parvenir me subjugue et tes progrès forcent mon respect. Alors, vas-y, fonce ma fille, ne t'inquiète pas du reste, je suis là pour toi", avait-il écrit sur Instagram, en janvier dernier.

Dans une interview à RTL en avril dernier, Samuel Le Bihan expliquait également que le confinement avait été particulièrement difficile pour les personnes atteintes d'autisme, alors privées de repères. "Ce qui la [sa fille, NDLR] perturbe, c'est que, tout d'un coup, l'école s'arrête, les habitudes, les routines s'arrêtent. Ça, s'est vraiment problématique. L'idée, c'est de mettre en place d'autres routines, et passer du temps avec moi, elle aime bien. Je sais comment lui faire plaisir, l'animer. Je lui donne des activités en permanence. Il faut que je la stimule", confiait-il.