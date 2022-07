Samuel Le Bihan : Sa sulfureuse ex se lâche en string ficelle et lingerie torride

Pour rappel, Angela Vu Ha a été la compagne de l'acteurSamuel Le Bihan à partir de 2016. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Emma-Rose née le 13 août 2018.

Businesswoman, Angela est DJ, mannequin, actrice et productrice d'origine vietnamienne mais a aussi de nombreuses casquettes puisqu'elle possède sa propre agence de mannequins, Think Model Management, et a lancé sa propre ligne de lingerie baptisée Angie Vu Ha Lingerie. Elle est également connue aux Etats-Unis après avoir marqué la télévision américaine lors de son passage dans l'émission America's got Talent saison 10, en assurant une leçon de baiser avec l'ex-mari de Mariah Carey et juré, Nick Cannon en 2015.

Avant d'être avec Angie, Samuel Le Bihan était en couple avec l'actrice Patricia Franchino avec laquelle il a eu un fils : Jules, né en 1995. Il a également été en couple avec la mannequin et styliste d'origine camerounaise et gabonaise Daniela Beye de 2002 à 2015 ; ils ont eu une fille, Angia, née en décembre 2011.

Désormais en couple avec la belle Stefania Cristian, l'acteur du Pacte des Loups avait dévoilé comment il avait dragué la jolie brune à Gala. "J'avais vu un portrait d'elle prise par la photographe Sonia Sieff. Elle m'avait fasciné. J'ai cherché à savoir qui elle était, j'ai trouvé son contact et lui ai envoyé un mot" avait-il expliqué, admiratif de la beauté de sa compagne.