Samuel Umtiti : Visé par des insultes racistes pendant un match, le footballeur fond en larmes

C'est un fléau qui continue de faire des ravages dans le sport et dans le football en particulier. Depuis de nombreuses années maintenant, des footballeurs sont victimes de cris et d'insultes racistes dans les stades européens et cela est encore arrivé ce 4 janvier à un champion du monde français, Samuel Umtiti. Le défenseur de 29 ans connaît des difficultés depuis la Coupe du monde remportée avec les Bleus en Russie en 2018. Gêné par de nombreux pépins physiques, il n'a quasiment plus joué avec le FC Barcelone et depuis cet été, il évolue dans le petit club de Lecce, en Italie.

Lors de la rencontre face à la Lazio Rome, des pseudo-supporters du club romain se sont rendus coupables de chants racistes à l'encontre de Samuel Umtiti et de son coéquipier Lameck Banda. Comme le rapporte plusieurs médias dont Le Parisien, l'ancien Lyonnais a été très touché par ces agissements et à après la partie, remportée 2 buts à 1 par Lecce, il a pleuré dans les bras de son président. Les supporters de son club ont souhaité lui apporter leur soutien en scandant son nom, ce qui a certainement dû toucher l'ancien barcelonais. "Les chants racistes ont été submergés par ceux d'encouragement ! Tous le peuple jaune et rouge a commencé à crier un seul nom : Umtiti", a déclaré son club dans un message sur Twitter après la rencontre.

Umtiti répond avec sagesse sur Instagram

Si le joueur ne s'est pas exprimé dans les médias après la rencontre, il l'a fait sur son compte Instagram. En plus d'une publication dans laquelle il écrit "Grande victoire", il a également publié un message dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) : "Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas."