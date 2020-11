Sandrine Kiberlain : Adorable photo souvenir avec sa fille Suzanne Lindon

Fait suffisamment rare pour être souligné, Suzanne Lindon a fait une apparition remarquée sur le compte Instagram de sa célèbre maman Sandrine Kiberlain. Le 19 novembre 2020, l'actrice s'est saisie du réseau social pour partager une photo souvenir d'elle au côté de sa fille, née de son mariage passé avec Vincent Lindon. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie cette mère à sa fille et ce, depuis qu'elle est toute petite.

Sur la photo souvenir, Sandrine Kiberlain apparaît à la plage, non seulement sculpturale en maillot de bain, mais surtout en mode "gros debrief" avec sa petite Suzanne, comme elle l'a elle-même indiqué en légende de sa publication. Un tendre cliché qui n'a pas manqué de faire réagir les nombreux abonnés Instagram de la comédienne, récemment aperçue dans la série Dix pour cent : Géraldine Nakache, Gilles Lellouche, Elsa Zylberstein, Anne Marivin...

Le lien qui unit Sandrine Kiberlain est d'autant plus fort que la naissance de Suzanne en 2000 a été une véritable épreuve pour l'actrice qui, lors de son accouchement, s'est retrouvée plongée dans le coma pendant deux jours. "J'ai été absente de tout. C'est une sorte de sommeil profond dont vous vous réveillez finalement sans savoir que vous vous étiez absentée, jusqu'à ce que les gens vous disent, à votre réveil : 'Cela a duré deux jours, on a cru que tu allais mourir !'", la star avait-elle expliqué au magazine Psychologies, en 2014. "Non seulement, j'étais vivante, mais en plus, j'avais un enfant : c'était comme un départ à 2000 km/h. Je crois que pendant longtemps, je crois que j'ai eu besoin d'être tout le temps avec ma fille, comme pour tenter de rattraper ce temps perdu".