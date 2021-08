Sandrine Quétier : Déhanché et restau branché, folles vacances avec son amoureux et ses enfants

C'est enfin les vacances pour Sandrine Quétier. L'animatrice de 50 ans profite du soleil du Sud de la France en famille. Si elle se fait discrète et ne partage que très peu sur les réseaux sociaux, sa fille Lola Michelin (20 ans) a publié quelques images d'instants précieux, en story sur Instagram lundi 16 août 2021.

Tout d'abord, la petite tribu se retrouve à Moorea, un restaurant-bar avec plage privée qui propose de la cuisine française raffinée dans un superbe cadre naturel, sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle. Autour de la table, Sandrine Quétier, son compagnon Sébastien Goales, son fils Gaston (18 ans) et d'autres proches de la famille, tous filmés par Lola Michelin. Quelques heures plus tard, la joyeuse bande dîne dans un autre établissement côté à Saint-Tropez, le Noto. Poisson, petits légumes, pizza... Tous se régalent à en croire leur concentration sur leurs plats.

La soirée se termine en boîte de nuit. C'est aux Caves du Roy, célèbre club décoré de palmiers lumineux, toujours situé à Saint-Tropez, que Sandrine Quétier et ses proches se déhanchent. Sur la story de la belle Lola Michelin, l'animatrice apparaît en top pailleté, prise dans l'ambiance festive du lieu. Des moments fous en famille !

C'est en famille recomposée que Sandrine Quétier, animatrice mais également chanteuse et comédienne, vit désormais. En effet, elle est séparée de son ex-mari Fabrice Michelin, réalisateur avec qui elle a eu ses deux enfants Lola (20 ans) et Gaston (18 ans). La jolie brune file depuis le parfait amour avec son compagnon Sébastien Goales, directeur de la communication et des partenariats d'Orange Content, filiale du groupe télécom Orange qui regroupe OCS et Orange Studio, depuis 2007. Il est également le papa de deux filles, Salomé et Olympe, qui sont de la même génération que Lola et Gaston.

Si les quatre jeunes adultes s'entendent bien – ils ont posé complices et souriants en août 2020 –, pas de traces des deux filles de Sébastien Goales dans le Sud de la France. D'autres charmants jeunes hommes, dont les identités n'ont pas été révélées, étaient toutefois de la partie.