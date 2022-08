Sandy (Mariés au premier regard) : Grand changement de vie après son divorce avec Alexandre

Si elle ne s'était pas épanchée sur le sujet à l'époque, Sandy en a dit un peu plus sur ce qui l'attend dans quelques semaines à l'occasion d'une session de questions/réponses. Ainsi, les internautes ont appris qu'elle avait trouvé un travail en tant "qu'enseignante à la commission Marguerite Bourgeoiys". Elle a donc dû partir à la recherche d'un appartement et bonne nouvelle, elle aura le bonheur d'y habiter avant la rentrée scolaire. "Airbnb du 12 au 19 août. Je devrais avoir les clés de mon appart le 16 août. Ensuite il faut que je trouve un lit, matelas, canapé, chaises. Et je commence mon travail de maîtresse d'école le 23 août", a-t-elle précisé.

Pour l'heure, Sandy ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Elle a confié qu'elle pouvait rester au Canada à vie. Mais elle pourrait tout aussi bien rentrer dans "deux ans, un an ou dans quatre mois". Le public sera vite mis au courant puisqu'elle a promis de partager ses nouvelles aventures sur les réseaux sociaux. Peut-être y rencontrera-t-elle l'homme de sa vie.

L'expérience Mariés au premier regard ne lui a malheureusement pas permis de trouver l'homme de sa vie. A l'issue de leur lune de miel, Alexandre avait confié qu'il lui manquait le petit plus. Il avait tout de même souhaité faire des efforts mais très vite, des tensions sont survenues entre les deux candidats. Le charmant brun ne supportait notamment pas que son ex-femme se pose trop de questions et que leur relation manque de naturel. Ils ont donc fini par divorcer.