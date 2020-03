Sarah Fraisou bloquée à l'aéroport : elle refuse d'être comparée à Kim Glow

Les vacances de Sarah Fraisou se terminent de la pire des manières. Après avoir prolongé son séjour en Thaïlande de quelques jours, la candidate de télé-réalité a vu arriver ce qu'elle redoutait le plus : rester bloquer. En effet, le 26 mars dernier, elle interpellait le gouvernement français et s'insurgeait devant la mauvaise gestion du rapatriement des Français dans leur pays.

Elle se retrouve désormais elle-même dans ce cas, ce qui ne lui a pas du tout plus comme elle l'a fait savoir à travers son compte Snapchat. "Je suis carrément choquée ! On est censé reprendre l'avion : on arrive de Phuket, on vient d'arriver à Doha. On arrive à l'aéroport et des gens viennent nous chercher, sachant qu'on a pris un billet assez cher en business. Et là, on nous explique qu'ils ont attribué nos places dans l'avion à l'équipage parce qu'il n'y a plus de place. Mais c'est une blague ?", s'est-elle vivement agacée. Et de poursuivre, taclant au passage Kim Glow. "On est bloqués pendant sept heures ici ! On n'a pas le choix... Je ne me la joue pas à la Kim Glow, je suis juste outrée du comportement de Qatar Airways ! Je suis tellement énervée contre eux !"

Car oui, souvenez-vous, Kim Glow s'était elle aussi retrouvée dans l'incapacité de rentrer en France depuis la Tunisie. La jeune femme avait alors offert une scène mémorable aux internautes en apparaissant en pleurs sur la Toile. Mais surtout, elle avait alors qualifié la Tunisie de "dictature", devenant ainsi la bête noire des réseaux sociaux... Sarah Fraisou a ainsi pris les précautions nécessaires pour ne pas essuyer les mêmes reproches !