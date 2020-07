Sarah Fraisou gâtée : elle dévoile son sac de luxe original, un cadeau précieux

Sarah Fraisou est une femme comblée. Cette candidate de télé-réalité notamment vue dans Les Princes de l'amour, Les Anges et La Villa des coeurs brisés semble filer le parfait amour avec son compagnon Ahmed. Alors que le couple célébrait l'anniversaire du beau sportif, mardi 7 juillet 2020, c'est la jolie brune qui a été gâtée !

Sur Snapchat, la jeune femme aux courbes voluptueuses a révélé avoir reçu un superbe cadeau, à un mois de son anniversaire. Alors qu'elle fêtera ses 28 ans le 6 août prochain, Sarah Fraisou a dévoilé un sac, semble-t-il offert par son frère Bilel et peut-être son amoureux Ahmed. "Mon cadeau d'anniversaire avant l'heure. Ils étaient tellement pressés de me le donner", lance la brunette, un sac en carton Dolce & Gabbana à la main. Après avoir déballé le paquet, Sarah Fraisou découvre un sac en forme de cadenas géant de couleur argentée, à porter à l'épaule grâce à une chaînette elle aussi en métal argenté. "J'ai flashé dessus. C'est très Fashion Week", lance le frère de la belle. Et l'heureuse jeune femme de déclarer : "Il est beau ! Il est trop mignon. J'aime beaucoup. J'aime bien les pièces uniques comme ça. Dans pas longtemps, il y en a qui vont courir l'acheter. Mais je l'ai eu en premier, ma passion. Il est trop beau."

C'est là un cadeau très joli... et rare. En effet, le modèle n'est pas disponible en ligne ni dans les boutiques distribuant la marque Dolce & Gabbana. Toutefois, son prix est affiché. Ce cadenas géant est proposé à la vente au prix de 1675 dollars, ce qui revient à environ 1485 euros. Un sacré coût pour ce sac de la maison de luxe.

Cette belle attention a dû mettre du baume au coeur de la charmante Sarah Fraisou. Car la même journée, la jeune femme a découvert que son nom et son image avaient été utilisés pour une arnaque ! Quelqu'un a usurpé son identité dans le but d'extorquer de l'argent à des marques... "Il y a une marque qui s'est fait arnaquer de 4000 euros. Je tiens à adresser personnellement un message aux personnes qui font ça, car elles doivent me suivre. Vous n'êtes que des merdes. Certaines marques ont des petits budgets et vous vous permettez de leur demander de faire un virement de 4000 euros en leur disant que vous bookez des dates avec moi. La blague. Je suis choquée", a-t-elle déclaré, hors d'elle.