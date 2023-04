Sarah Fraisou souriante et amincie : après sa tentative de suicide, elle réapparaît de manière remarquée

Au début du mois d'avril, dans la nuit du 4 au 5, Sarah Fraisou a suscité une vive inquiétude. Ce soir-là, l'ancienne candidate emblématique de télé-réalité a laissé entendre qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. "Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d'avoir été là. Je me retire, j'ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis d'avoir toujours été là mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et vous dit adieu. Je vous aime. Ne m'en voulez pas", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux. Après quoi, pendant plusieurs heures, elle n'a plus donné aucune nouvelles. Ce n'est que le lendemain, sur Snapchat que la jeune femme de 30 ans a brisé le silence, confiant avoir bien tenté de se suicider.

Heureusement, sa famille est arrivée à temps pour l'en empêcher. "Ma famille m'a arrêtée à temps. Je suis déboussolée. Je suis avec eux, je prends du recul des réseaux pendant quelque temps et peut-être que je reviendrai plus forte. Merci de comprendre que je ne me sens pas obligée de me justifier à vous et des fois, ça a causé du tort dans ma propre vie", a-t-elle expliqué, demandant au passage à sa communauté de ne pas la voir "comme une folle ou une suicidaire" mais simplement comme un être humain "dépassé par son coeur". Car son mal-être serait dû à de récentes tensions avec son mari Mehdi.

Sarah Fraisou déjà remise de sa tentative de suicide ?

Plusieurs jours ont passé depuis ce terrible événement, lors desquels Sarah Fraisou se faisait discrète. Mais mercredi 12 avril, elle a créé la surprise en réapparaissant en story Instagram et affichant un sourire aux lèvres. Ce fut également l'occasion de la découvrir très amincie dans un jean moulant et un débardeur gris (voir notre diaporama).

Il faut rappeler que Sarah Fraisou s'est délestée d'une quarantaine de kilos grâce à un régime strict, des exercices physiques ou encore la pose d'un ballon gastrique en mai 2020. Elle continue depuis à faire du sport et à privilégier une alimentation équilibrée. Elle a également eu recours à une réduction mammaire, chose qu'elle attendait depuis très longtemps. "Vous ne savez pas, c'est un changement de vie. De mettre des brassières, même niveau vêtements...Vous connaissez tous ma poitrine avant, c'était 100% naturel. J'ai retiré une première fois, une deuxième fois. Et là, ça a été vraiment un pas vers l'avant parce que j'ai énormément retiré, énormément", confiait-elle à l'époque.