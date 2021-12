Sarah Stern enceinte dans Les Tuche 4 : une grossesse surprise pour la star de la saga

Le tournage du quatrième volet de la saga Tuche ne s'est pas déroulé comme prévu pour Sarah Stern. La comédienne de 37 ans a révélé qu'elle a été prise de court lorsqu'elle a appris, peu avant de commencer à travailler sur le film, qu'elle était enceinte. "Je l'avais appris avec une certaine surprise en septembre, nous devions tourner en février...", a-t-elle confié dans les pages du nouveau numéro de Gala.

De peur de voir son emploi du temps chamboulé et causer du retard à l'équipe, celle qui incarne Stéphanie, la fille unique de Jeff (Jean-Paul Rouve) et Cathy Tuche (Isabelle Nanty) a tout de suite prévenu Olivier Baroux, le producteur. "J'ai annoncé à Olivier Baroux que j'étais enceinte avant même de le dire à ma mère !"

Par chance, Sarah Stern a pu concilier son travail et sa grossesse, puisque l'ancien acolyte de Kad Merad a décidé de changer l'histoire rien que pour elle. "Il a eu l'intelligence et l'élégance de l'intégrer au scénario et de s'en amuser".