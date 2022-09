Saul Benchetrit : La fille de Samuel Benchetrit et Anna Mouglalis est le parfait mélange de ses parents !

Dans la famille Benchetrit, on demande... la fille, Saül ! A 15 ans, l'adolescente est de plus en plus présente sur les écrans en cette fin d'année 2022 et il est franchement difficile de ne pas remarquer son talent, qui saute aux yeux. A l'affiche de Chair Fraîche, une série diffusée ce vendredi soir sur France 5, elle resplendit, naturelle et éclatante, devant une distribution presque entièrement constituée de jeunes acteurs.

Il faut dire que la jeune fille a de qui tenir : son père, Samuel Benchetrit, et sa mère, Anna Mouglalis, sont des acteurs incontournables dans le cinéma français. En couple pendant plusieurs années dans les années 2000, tous les deux avaient notamment partagé un film, J'ai toujours rêvé d'être un gangster, pour lequel l'affiche mettait en scène un bébé... une certaine Saül Benchetrit !

La première incursion dans le cinéma de la jeune fille, qui a récemment joué à nouveau dans un film réalisé par son père, Cette Musique ne joue pour personne, et qui continue de gravir les marches rapidement. Mais il est difficile de ne pas remarquer, en la voyant, que c'est surtout leur portrait craché : avec ses cheveux noirs et ses yeux malicieux, impossible de ne pas penser à sa mère notamment !