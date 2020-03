Scarlett Byrne (Harry Potter) enceinte: bientôt maman avec le fils d'Hugh Hefner

Mariés depuis le 4 novembre 2019, Cooper Hefner et Scarlett Byrne attendent désormais un heureux événement !

Sur une photo postée sur Instagram, l'homme d'affaires de 28 ans a annoncé cette heureuse nouvelle le mardi 10 mars 2020 en dévoilant une photo de sa femme avec un ventre arrondi assise sur l'herbe. "Scarlett et moi sommes chanceux d'avoir une merveilleuse nouvelle que nous sommes ravis de partager", a écrit Cooper Hefner qui ne se sent plus de joie. "Cet été, nous accueillerons un nouveau membre dans la famille. Nous ne pouvions pas être plus heureux en attendant l'arrivée de notre petit." La publication est accompagnée d'une vidéo de l'heureux couple marchant main dans la main lors d'une promenade romantique sur la plage.

De son côté, l'actrice, qui a été vue dans le rôle de Noa dans The Vampires Diaries, a également partagé cette incroyable nouvelle. "Cooper et moi sommes ravis de partager que nous attendons un petit être, a ajouté Scarlett. Nos coeurs sont remplis de gratitude et de joie et nous avons tous deux hâte de rencontrer le nouveau petit Hefner."

C'est discrètement que Cooper Hefner et Scarlett Byrne se sont unis le 4 novembre 2019 après six ans de relation, dont quatre de fiançailles. Cooper Hefner est l'un des quatre fils de Hugh Hefner (et aussi l'un de ses héritiers) et il a commencé à travailler pour son père alors qu'il était encore à l'université. Il a quitté la société Playboy en avril dernier pour lancer son propre média, Hefner Media Corporation, et une plateforme de contenu numérique pour adultes. Scarlett, 29 ans, a également été vue dans le rôle de Pansy Parkinson dans la saga Harry Potter.