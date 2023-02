Scènes de ménages : Un acteur fait une révélation très inattendue sur les coulisses du tournage

En novembre 2009, M6 a lancé sa série humoristique Scènes de ménages sans penser que cela deviendrait une institution pour les Français. Le public s'est en effet pris d'une grande affection pour les différents couples du programme, issus de toutes les générations. Depuis les tous débuts de Scènes de ménages, il suit notamment avec plaisir les aventures de Liliane et José, joués par Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly.

Ces deux-là ont donc tourné des milliers de sketchs au fil des années, toujours avec la même passion. Et alors qu'on pourrait croire que cela leur prend une grande partie de leur temps... il n'en est rien ! En effet, de passage sur Sud Radio, pour l'émission Les clefs d'une vie, Frédéric Bouraly a expliqué que les tournages étaient en réalité très courts et n'avaient lieu "que deux, trois jours par mois". Il reconnait alors que "c'est très peu", mais tient à souligner néanmoins que "les journées sont intensives, mais passionnantes". Ce rythme tout particulier lui permet d'ailleurs de ne pas ressentir "d'usure" à jouer José et de pouvoir accepter d'autres projets pour le petit écran en parallèle.

Frédéric Bouraly a bien failli perdre sa partenaire de jeu

Avant lui, c'était sa partenaire de jeu Valérie Karsenti qui faisait des révélations sur les coulisses de Scènes de ménages. L'interprète de Liliane, confiait entre autres qu'il n'avait jamais été question de se mêler aux autres acteurs du show. "Pas du tout ! Il ne faut pas le faire car ça n'a pas d'intérêt et je pense que ça casserait tout le charme de la série. Si ça n'a pas encore été fait, c'est pour une bonne raison", a-t-elle déclaré lors d'une interview pour TV Mag. Ainsi, les acteurs ne se croisent finalement que très rarement sur le plateau de tournage. Lors de ce même entretien, Valérie Karsenti admettait par ailleurs avoir déjà envisagé de quitter la série. "Il m'est arrivé, parce que je suis honnête, de me dire 'ça y est, je suis au bout'". Mais à chaque moment de doute, la jolie brune a trouvé du soutien auprès de la production de la série. Ensemble, ils parvenaient alors à trouver des solutions : "J'en ai discuté avec la prod'. C'est pour ça aussi qu'on a réduit les jours, parce qu'ils sont intelligents... Et hop, ça revient. C'est un peu comme des vagues".