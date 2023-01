Valérie Karsenti "au bout" : la comédienne admet avoir voulu quitter Scènes de ménages, "j'en ai discuté..."

À 54 ans, Valérie Karsenti peut se vanter de s'être construit une belle carrière. La comédienne a touché à tout, de pièces de théâtre à des comédies populaires pour le cinéma mais, surtout, elle est connue pour son rôle emblématique de Liliane dans Scènes de ménages, où elle forme un duo avec Frédéric Bouraly (alias José) depuis la création de la fiction humoristique de M6 en 2009. Une fiction qui parvient à se renouveler depuis toutes ses années notamment grâce à la diffusion de primes ponctuels comme mardi 17 janvier.

C'est justement à cette occasion que Valérie Karsenti était l'invitée du Buzz TV. La femme de François Feroleto a alors confié être toujours très heureuse de jouer pour la pastille de la sixième chaîne. "Scènes de ménages m'a apporté beaucoup. Je m'amuse toujours. C'est aussi un luxe parce que ça me permet de faire exactement ce que je veux à côté. Vous vous rendez compte de la liberté que ça me donne ? Ça veut dire que tout ce que je fais à côté, ce sont des choix absolus et que je peux refuser ce que je veux. Mais qui a cette liberté-là ? Et en plus je me marre", se réjouit-elle.

Il m'est arrivé de me dire...

Mais au cours de ces quatorze dernières années, Valérie Karsenti a déjà ressenti le besoin de s'éloigner de son personnage de Liliane, parfois au point de tout vouloir arrêter. "Il m'est arrivé, parce que je suis honnête, de me dire 'ça y est, je suis au bout'", a-t-elle reconnu à nos confrères. Mais à chaque moment de doute, la jolie brune a trouvé du soutien auprès de la production de la série. Ensemble, ils parvenaient alors à trouver des solutions. "J'en ai discuté avec la prod'. C'est pour ça aussi qu'on a réduit les jours, parce qu'ils sont intelligents... Et hop, ça revient. C'est un peu comme des vagues. Vous savez, moi je viens du théâtre. Donc au théâtre, quand on joue six mois d'affilée, on ne va pas vous mentir, il y a des jours où on se dit 'ça y est, le tiroir il est vide, je n'ai plus rien à donner'. Et puis tout d'un coup il y a une autre vague qui arrive et ça repart. Donc moi je m'écoute, on a une prod qui est intelligente. Et pour l'instant, je suis là", a-t-elle expliqué. De quoi rassurer les fans de la première heure de Scènes de ménages !