Scènes de ménages : Une actrice emblématique a eu "le coeur déchiré" lors de son départ de la série

En 2017, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion annonçaient quitter la pastille humoristique Scènes de ménages sur M6 pour voguer vers de nouvelles aventures. Les comédiens avaient contribué à rendre la fiction emblématique en interprétant Marion et Cédric, un tandem incontournable qui est resté près de dix ans à l'écran, entre 2009 et 2018.

Scènes de ménages continue depuis de vivre et d'évoluer sans eux, avec notamment l'arrivée de nouveaux personnages. Mais Audrey Lamy est persuadée d'avoir fait le bon choix en quittant le show, non sans difficulté. Le 24 mars dernier, alors invitée de l'émission En aparté sur Canal+, la petite soeur d'Alexandra Lamy a reconnu que son départ avait été très douloureux. "J'avais le coeur déchiré. Ils m'ont formé. Ils m'ont aidé, c'est une vraie école. Je suis sortie du conservatoire, mais là, j'avais une autre école. L'école de la télé, l'école de l'humour. L'école de déclencher un rire au bout d'une minute. Même dans l'écriture, on participait beaucoup à l'écriture. Sur l'évolution de nos personnages, on a participé à beaucoup de choses sur cette série", se souvenait-elle.

Audrey Lamy a également profité de son passage à l'antenne pour évoquer son mari de fiction, Loup-Denis Elion, et le lien fort qui les unissait. "On a été en couple à la télé. On a été amis. C'était ma meilleure copine. C'était plus qu'un partenaire. On se confiait. On est devenu vraiment très très proches. On est devenus amis. Je pense que si on est resté aussi longtemps dans cette série, c'est parce qu'il y avait quelque chose de très fort entre nous", a-t-elle confié.

Chacun s'est depuis consacré à de nouveaux projets. Audrey Lamy s'est tournée vers le cinéma, devenant notamment pour la première fois la tête d'affiche d'un film, la comédie Ma reum, en 2018. Elle a également été au casting de la comédie dramatique Les Invisibles ou encore Rebelles l'année suivante. Du côté de sa vie privée, la comédienne de 41 ans a eu deux enfants avec son compagnon Thomas Sabatier, Léo (né en juin 2016) et une petite Alma, arrivée durant l'été 2021.

Loup-Denis Elion a de son côté continué de s'illustrer sur le petit écran, enchaînant les téléfilms et rejoignant la série Clem dès la saison 11. L'acteur est également un homme de théâtre et a joué dans plusieurs pièces ces vingt dernières années.