Sébastien Chabal sans sa barbe : le rugbyman méconnaissable !

Ce samedi 31 juillet 2021, les téléspectateurs de France 2 retrouvent notamment Sébastien Chabal dans un nouveau numéro de Fort Boyard. Le populaire ex-rugbyman, aujourd'hui âgé de 43 ans, affiche toujours un physique impressionnant et une barbe à faire rêver les vendeurs de rasoirs. Mais il n'a pas toujours eu ce look là...

En effet, dans des images d'archives partagées par l'INA, on peut le voir en interview pour France 2 en 2000, lors de sa première sélection en équipe nationale au poste de 3e ligne du XV de France. Le jeune sportif qu'il était affichait alors une discrète barbe de deux jours, lui donnant tout juste un air de mal rasé mais on était encore bien loin de sa célèbre barbe de pirate. Sur d'autres images disponibles sur la chaine YouTube de Institut National de l'Audiovisuel, allant de 2000 à 2007, on peut découvrir sa métamorphose physique avec une barbe qui pousse aussi vite que sa chevelure. Depuis, qu'il a les cheveux longs et une barbe bien fournie, il n'a plus changé de look, ce dernier étant devenu sa marque de fabrique.

Pas fou, Sébastien Chabal avait compris que sa barbe pouvait devenir un filon qui rapporte et l'ancien sportif a ainsi sorti une gamme de produits de beauté dite Au poil. Interrogé par le site Homme urbain, il avait évoqué son rapport à sa pilosité faciale. "Je pense avoir une certaine légitimité dans ce domaine là. J'ai été sollicité par beaucoup de marques qui lançaient des produits autour de la barbe. Comme j'ai une âme d'entrepreneur, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Je voulais des produits accessibles à tous, qui me représentent, simples à utiliser, vendus en grande distribution (...) Mon secret de beauté, c'est de ne pas passer beaucoup de temps dans la salle de bain. C'est pourquoi j'ai fait cette gamme simple. Je n'essaie de pas de me transformer. Ma barbe je lui mets un coup de brosse tous les matins, comme aux cheveux", disait-il alors.