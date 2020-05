Secret Story : Une candidate sortie du jeu à cause de Madonna

Morgane Enselme, candidate de Secret Story 5 en 2011, sortira le 28 mai prochain un livre intitulé Treize semaines, Ce que vous n'auriez jamais dû savoir sur la télé-réalité. Un ouvrage dans lequel elle revient sur sa participation au célèbre jeu. Après avoir évoqué la tentative de suicide d'un de ses camarades, elle a révélé comment une candidate avait été sortie de l'émission pour faire plaisir à Madonna.

Dans cette édition de Secret Story une candidate prénommée Julie Georges avait pour secret "Une reine de la pop a brisé mon couple". En l'occurrence, il s'agissait de Madonna qui, comme elle, est sortie avec Brahim Zaibat. Mais passer pour une briseuse de couple dans une émission à forte audience diffusée sur une des plus grandes chaînes d'Europe n'aurait pas beaucoup plu à Madonna. Morgane Enselme écrit dans son ouvrage (extrait diffusé par Closer ) : "J'ai demandé à Julie pourquoi elle avait révélé son secret à Rudy. (...) Elle m'a confié que sa sortie du jeu était arrangée pour le vendredi et qu'elle avait voulu lui donner sa cagnotte avant de partir., (...) La production avait été menacée de poursuites judiciaires à cause de son secret : 'Une reine de la pop a brisé mon couple.' C'était un vrai secret." Pour Morgane Enselme, Julie était "une candidate dérangeante qu'il fallait faire sortir", car Madonna les aurait "menacés d'un procès et de ne plus jamais accorder aucune interview ou vidéo à TF1".

Cette révélation pose bien sûr la question des votes du public. En effet, si la sortie de Julie était arrangée, faut-il en conclure que les votes ont été truqués ? À l'époque, Julie avait affronté Ayem Nour et Juliette et elles avaient respectivement obtenu 13%, 45% et 42% des votes. Pour Morgane, le trucage ne fait pas de doutes. Toujours dans son livre, elle explique qu'une personne en lien avec l'émission lui avait confié : "Dès que les nominations sont faites le mardi, nous, on a une feuille de route avec le nom du candidat qui va sortir le vendredi, son adresse et son billet de train ou d'avion pour rentrer chez lui s'il n'est pas de Paris."