Secret Story : Vanessa métamorphosée, l'ex-candidate est méconnaissable

Physiquement, la jeune femme a perdu plus de 10 kilos depuis sa première apparition télévisée. "Je n'ai pas fait de régime et je n'ai pas fait de sport. J'ai perdu 10 kilos en deux mois et demi. Ce n'est pas un secret, j'étais sur l'ouverture d'un restaurant avec mon frère et c'était énormément de travail. J'ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J'ai eu un stress intérieur et j'ai commencé à perdre du poids. J'ai même fait des examens, car on pensait que j'avais une maladie. J'ai fait des malaises, j'avais une santé un peu bizarre", expliquait-elle à Sam Zirah en 2018.

Passée de peu près de la catastrophe, elle a subi une opération de chirurgie esthétique (ratée) en Tunisie où elle avait souhaité faire une augmentation mammaire. "L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions mais, curieusement, le médecin m'a fait sortir de l'établissement moins de 24 heures après l'intervention. (...) J'étais à bout de forces. Je n'ai pas bénéficié de soins ou de surveillance médicale. Personne n'est venu vérifier ma tension, ma température ou changer mes bandages (...) J'ai constaté des saignements suspects au niveau de mon mamelon gauche. (...) Je vais devoir voir un spécialiste en France pour soigner ces plaies." confiait-elle dans une interview accordée à Public.