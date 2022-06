Ségolène Royal et Dominique de Villepin en couple ? La réaction de l'ex-ministre à la rumeur

C'est une association romantique surprenante ! Deux célèbres anciens ministres auraient vécu une histoire d'amour il y a longtemps, malgré leur couleur politique différente : Dominique de Villepin et Ségolène Royal. Gala est revenu sur cette romance à l'heure où l'ex-compagnon de la candidate aux présidentielles 2007 vient de se marier avec Julie Gayet.

Au mois d'avril 2009, Dominique de Villepin était l'invité du Grand Journal sur Canal+. Il a répondu aux requêtes des téléspectateurs dans la fameuse Boîte à questions et même sur des sujets privés. En effet, on lui a demandé ainsi : "Le film de Canal + sur L'ENA suggère que vous avez eu une petite amourette avec Ségolène Royal. C'est vrai ?" Dans l'extrait rapporté par le site 20 minutes, l'ancien chef du Quai d'Orsay répond avec un sourire qui en dit long : "Elle le mérite. Elle était belle et elle le reste." Si leur choix politique ont différé depuis leur époque d'étudiants, Ségolène Royal et Dominique de Villepin faisaient partie de la même promotion à l'ENA et en sont sortis tous les deux en 1980.

C'est à l'Ecole Nationale de l'Administration aussi que celle qui a eu les portefeuilles de l'Environnement, de la Famille et de l'Enseignement scolaire, a croisé la route de François Hollande qui deviendra son compagnon et le père de ses quatre enfants (l'ancien couple ne s'est jamais marié) : Thomas, avocat, Julien, cinéaste, Clémence, médecin, et Flora. Depuis sa séparation médiatique avec l'ancien président de la République en 2007, elle reste très secrète sur sa vie privée. En ce qui concerne Dominique de Villepin, il a épousé le 3 août 1985 la sculptrice Marie-Laure Le Guay avec qui il a eu trois enfants : Marie, mannequin et actrice, Arthur, président de société, et enfin Victoire. Le couple a divorcé en 2011.

Discrets médiatiquement, ils ont chacun repris de la lumière récemment en raison de l'actualité : Dominique de Villepin a été consulté pour son expertise des relations internationales au moment où l'invasion russe en Ukraine a éclaté. Ségolène Royal a donné son opinion sur l'effondrement de parti socialiste et a exprimé son soutien pour Jean-Luc Mélenchon.