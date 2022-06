François Hollande, sa relation avec sa fille Flora : cette situation compliquée qu'ils ont dû affronter

À 67 ans, François Hollande a écrit un chapitre dans sa vie sentimentale qu'il n'avait jamais voulu écrire auparavant : le mariage. Il s'est marié avec l'actrice et productrice Julie Gayet, 50 ans, qu'il fréquente depuis plus de huit ans. Une noce en toute intimité, dont peu de détails ont fait surface : une photo a été publiée par le journal La Montagne, qui précise que Benjamin Biolay faisait partie des invités. On ne prend toutefois pas grand risque à écrire que les enfants du couple étaient de la partie : la comédienne est maman de Tadéo et Ezechiel nés de son précédent mariage avec le réalisateur Santiago Amigorena, le politique a lui quatre enfants issus de son couple passé avec Ségolène Royal. Zoom sur la benjamine de la fratrie, avec qui il a une relation aussi forte que complexe.

François Hollande et Ségolène Royal ont eu quatre enfants d'âge rapprochés : Thomas d'abord, né en 1984, qui est avocat. Il est le plus connu des médias en raison de sa vie de couple. Il est aujourd'hui marié avec la journaliste Emilie Broussouloux - qui a publié une photo du mariage de son beau-père - et avec qui il a deux enfants. Deux ans plus tard naît Clémence, devenue docteur en hépato-gastro-entérologie à Paris, puis Julien (1987), cinéaste, et enfin Flora. Bientôt âgée de 30 ans, elle a suivi des études en psychologie et si son visage d'adulte est peu connu, celui qu'elle avait étant bébé a fait le tour de France.

Flora Hollande a en effet été scrutée par tous à sa naissance puisque ses parents avaient accepté d'être photographiés et filmés peu après sa naissance. Alors ministre de l'Environnement du gouvernement Bérégovoy, Ségolène Royal avait été devant les caméras de TF1 et d'Antenne 2 lors de l'arrivée de son bébé, dans sa chambre à la maternité. Un évènement car c'était la première fois, dans l'histoire de la République, qu'une ministre accouchait dans l'exercice de ses fonctions.

Les années ont passé, Flora est retournée dans l'ombre pour grandir tranquillement. Lors de la campagne des présidentielles 2012, elle est revenue un peu dans la lumière. Dans Gala, elle avait abordé sa participation : "Je n'avais pas cours en septembre. J'ai donc été la plus impliquée de la fratrie dans la campagne des primaires de ma mère. Je l'accompagnais dans ses déplacements, sur les plateaux télé." Elle avait donc choisi de soutenir sa maman face à son papa, une situation compliquée ! D'autant plus que sa mère a terminé en 4e position des primaires et n'a pu s'empêcher de verser des larmes. Flora aussi. Très intéressée par le milieu, elle n'excluait pas il y a dix ans de se lancer véritablement en politique.

Très proche de Ségolène Royal avec qui elle aime échanger sur "sa jeunesse, sa vocation, les sources de son engagement" comme elle le confiait à Gala, elle souligne qu'avec son père, "on parle un peu moins de la vie". Un papa en qui elle avait confiance pour remporter l'élection et l'avenir lui a donné raison en 2012. Cependant, après sa victoire en tant que président de la République, elle n'a pas souhaité se retrouver sous les projecteurs : "Ne comptez pas sur moi pour poser le tapis rouge !"