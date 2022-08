Serena Williams flambeuse ? Une autre joueuse balance sur leurs sorties shopping

Voilà, c'est fini ! Après vingt-sept ans de carrière, Serena Williams prend sa retraite sportive à 41 ans. La soeur de Venus Williams compte derrière elle 23 titres en Grand Chelem dont trois à Roland Garros (2002, 2013 et 2015). Ce lundi 15 août, la championne dispute le tournoi de Cincinnati qui sera le tout dernier tournoi de sa carrière démarrée à l'âge de 14 ans au tournoi de Québec.

"C'est une fille qui ne dépense pas du tout son argent n'importe comment"

En vingt-sept ans de carrière, Serena Williams s'est fait beaucoup d'amies, en particulier d'autres tenniswomen : Justine Henin, Amélie Mauresmo et Marion Bartoli. Toutes ont témoigné leur lien avec la championne américaine dans un entretien au journal L'Equipe.

Marion Bartoli, qui a mis un terme à sa carrière de tenniswoman en 2013, a livré d'étonnantes anecdotes sur ses sorties shopping avec Serena Williams : "Elle est hyper simple, confie-t-elle. Après un Roland Garros, on s'est fait des sorties shopping, pas du tout sur l'avenue Montaigne. Une sortie entre copines comme tout le monde. Elle adore chiner dans des magasins lambda. Je me souviens qu'elle cherchait des tissus pour sa collection. Elle achète des robes à 80-100 dollars. On imagine Serena aller faire du shopping à 50 000 euros, pas du tout. Elle était tellement heureuse de trouver une robe à 100 euros. C'est une fille avec les pieds sur terre qui ne dépense pas du tout son argent n'importe comment." Comme quoi pour Serena Williams, l'argent est aussi le nerf de la guerre comme au tennis ! Pour rappel, sa fortune est estimée par Forbes à 260 millions de dollars.

Autre anecdote, c'était lors du tournoi de Wimbledon en 2019 lorsque la mère d'Olympia (4 ans et demi) refusait de prendre le trophée de Simona Halep, gagnante du tournoi. "On a pris une immense tranche de rigolade et le pire est qu'elle a laissé le trophée. Il y a des joueuses qui tueraient père et mère pour l'avoir et Serena l'a laissé-là comme un vulgaire plateau dans lequel tu mets des gâteaux apéritifs", a raconté Marion Bartoli à L'Equipe.

En tout cas, pour son dernier tournoi, Serena Williams pourra compter sur le soutien sans faille de son mari Alexis Ohanian qui lui avait rendu un vibrant hommage avec un cliché de lui et de leur fille sur Instagram vendredi 12 août : "Au cours des 7 dernières années, j'ai vu à quel point vous aimez tous ma femme, ce qu'elle représente pour tant de gens dans le monde. Je n'ai jamais rien vu de tel", avait-il écrit.