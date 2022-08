Serena Williams mariée : qui est Alexis Ohanian, cet homme qui pèse lourd et d'influence ?

C'est la belle histoire de cet US Open 2022 et le feuilleton que les amoureux de tennis vont suivre avec le plus d'assiduité. Début août, Serena Williams a annoncé qu'elle souhaitait mettre un terme à sa carrière de sportive. À 40 ans et après une vingtaine d'années à dominer le tennis mondial, devenue la meilleure joueuse de tous les temps et l'une des plus grandes athlètes de l'histoire, la soeur de Venus Williams a décidé de raccrocher sa raquette. Et quoi de mieux pour terminer en beauté que de finir chez elle, à New York, devant son public dans l'un des tournois les plus prestigieux de la planète et qu'elle a déjà remporté à 6 reprises ?

Pour son premier match, qui aurait donc pu devenir son dernier, Serena Williams a dominé avec beaucoup de maîtrise Danka Kovinic en deux sets, devant une foule acquise à sa cause. Dans le public, on a notamment pu apercevoir son adorable fille Olympia et son mari, Alexis Ohanian, avec qui elle s'est mariée en novembre 2017. Un compagnon souvent à ses côtés pendant les matchs et toujours à fond derrière elle. Pourtant, le grand brun de 39 ans n'est pas un inconnu, surtout aux États-Unis où sa carrière est très respectée. D'origine arménienne, il est né à Brooklyn en 1983 et au début des années 2000, il monte une entreprise qui va faire sa fortune.

Cofondateur de Reddit et à la tête d'une sacrée fortune

Avec son partenaire Steve Huffman, Alexis Ohanian va créer le site Reddit, dont le concept est assez simple et qui va vite devenir un véritable phénomène. Sur la plateforme, les utilisateurs peuvent discuter entre eux de toutes sortes de sujets, mais également partager des vidéos ou des photos pour alimenter le débat. Un site qui va connaître une ascension phénoménale et à la fin des années 2000, le mari de Serena Williams décide de revendre ses parts, mais reste néanmoins à la tête du conseil d'administration, avant de claquer la porte il y a deux ans. Depuis, il a notamment sorti un livre qui a vite été un best-seller et d'après les informations de Forbes, sa fortune personnelle s'élèverait à quelque 70 millions de dollars.