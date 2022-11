Serge Gainsbourg s'est "coupé le cou" avec une lame pour draguer... Un célèbre ami raconte

C'est à nouveau un récit sans filtre que livre Jean-Jacques Debout avec son ouvrage La couleur des fantômes (éd. Talents Éditions). Et qu'elles sont passionnantes les histoires du mari de Chantal Goya, au fil du temps. Des années Yéyé à des temps plus actuels, l'auteur-compositeur relate quelques folles anecdotes auprès de nombreuses personnalités, de Sylvie Vartan – et leur étonnante brouille – à Grichka Bogdanoff – qui a aimé la même femme que lui –, mais aussi sur Serge Gainsbourg . Un épisode hallucinant puisque Jean-Jacques Debout raconte ce soir où le père de Charlotte Gainsbourg s'est coupé le cou avec une larme de rasoir, pour draguer une fille.

Alors que Jean-Jacques Debout venait de chanter avec Serge Gainsbourg dans le programme le Collège Inn, ils se sont offerts un dîner à La Coupole, où Serge lui a alors dévoilé "ses talents de provocateur". Le duo a fini dans un bar et l'interprète de La Javanaise est alors tombé sous le charme de la barmaid, "très jolie". Alors que l'artiste a demandé à celle-ci de les rejoindre en boîte de nuit après son service, elle a refusé l'invitation. "Elle ne pouvait pas, car son petit ami venait la chercher", rapporte le mari de Chantal Goya dans son ouvrage. Une réponse qui ne convenait naturellement pas à l'ancien compagnon de Jane Birkin, qui s'est lancé dans un jeu de provocation allant un peu loin.

Il allait se suicider et se trancher la gorge à cause d'elle

"Serge lui rétorqua que si elle n'acceptait pas, il allait se suicider et se trancher la gorge à cause d'elle, peut-on lire. C'est alors qu'il sortit de la proche de sa veste une lame de rasoir qu'il promenait sur son cou en se coupant légèrement." Jean-Jacques Debout continue cet improbable récit : "Ce qui faisait couler quelques gouttes de sang sur le col de sa chemise blanche. Gainsbourg répétait que puisqu'elle avait refusé son invitation, il avait décidé d'en finir." Et la pauvre jeune femme a fini par s'évanouir. "C'est alors que la jeune fille tomba à la renverse derrière son bar, écrit l'auteur-compositeur. Elle était tombée dans les pommes, comme on dit, ne le connaissant pas, traumatisée à la vue du sang." Le patron de La Coupole a dû appeler le SAMU et Serge Gainsbourg et Jean-Jacques Debout sont allés à ses côtés jusqu'à l'hôpital Necker. Une nuit assez rocambolesque.