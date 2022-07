Charlotte Gainsbourg : Son histoire d'amour mystérieuse avec un homme plus vieux qu'elle

Charlotte Gainsbourg, à l'affiche ce soir dans le film Samba diffusé sur France 2, est la compagne de l'acteur Yvan Attal, depuis 1991. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011). Mais avant de trouver son prince charmant, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a vécu sa première histoire de coeur avec "un homme beaucoup plus vieux" qu'elle, alors qu'elle était âgée de seulement 14 ans.

Une idylle gardée "secrète" que l'artiste de 51 ans a bien voulu dévoiler au musicien Danger Mouse, pour le compte du magazine Interview, en 2016." Tout était secret, y compris pour mes parents", avait-elle expliqué, tout en précisant qu'elle sera restée "cinq ans" avec cet homme, de ses 14 à 19 ans, l'âge auquel elle a perdu son papa en 1991.

Une naissance bénéfique

Une période qui coïncide également avec sa rencontre avec Yvan Attal, son amoureux actuel. "Nous sommes ensemble depuis mes 19 ans. Je crois l'avoir rencontré un mois avant la mort de mon père. Il a été si patient parce que j'étais une loque. Je pleurais tous les jours", avait-elle affirmé, déclarant alors qu'elle s'accrochait aux membres de sa famille afin de ne pas sombrer après la disparition tragique de son père.

L'arrivée de son premier enfant, son fils Ben, alors qu'elle était âgée de 25 ans, l'a également aidée à faire son deuil et aller de l'avant. "Yvan m'a dit à ce moment là qu'a­vant, je ne faisais que regar­der la mort, et qu'a­vec cette nais­sance, je m'étais auto­ri­sée à regar­der la vie", s'était-elle confiée.

En parallèle de sa vie amoureuse, Charlotte Gainsbourg est bien évidemment une grande actrice, que l'on ne présente plus. La Bûche, Prête-moi ta main, Trois coeurs... Elle a joué dans beaucoup de films, et reçu de nombreuses récompenses, comme le César du meilleur espoir féminin en 1996 pour son rôle dans L'Effrontée, ou encore le prix d'interprétation féminine au 62e Festival de Cannes pour son rôle dans Antichrist du Danois Lars von Trier.