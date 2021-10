Serge Lama : Ce rituel quotidien auquel il s'astreint envers sa femme Luana...

Privé de tournée d'adieux par cause de pandémie puis par une santé fragile, Serge Lama a toutefois encore quelques projets sous le bras : un album et, en ce moment, un livre. Il publie Ma vie, mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés (Beaux Arts Editions) et a offert une interview au journal Le Parisien dans les kiosques ce 14 octobre 2021.

Le chanteur âgé de 78 ans revient donc avec un ouvrage dans lequel il associe à son répertoire à de célèbres tableaux. En dépit d'une santé défaillante, qui l'a forcé à prendre des décisions drastiques pour se préserver, Serge Lama aime donc continuer d'écrire sous toutes les formes. L'occasion de découvrir ce geste tendre auquel il ne déloge jamais pour le plus grand plaisir de sa femme Luana. "J'aime toujours ça. Tous les jours, j'écris à ma jeune épouse un texte d'amour. Je l'écris la nuit sur mon smartphone et elle le trouve sur le sien le matin. C'est agréable, cela me pousse à faire travailler mon imaginaire, ce qui reste de mon esprit", confie-t-il au journal. Un geste très romantique qui interroge : en faisait-il de même pour sa défunte épouse Michèle ? Ou par sa regrettée fiancée Liliane, morte dans un accident de voiture ?

Serge Lama, qui est donc un homme remarié, est aussi revenu sur sa rencontre avec son épouse. "Luana n'était pas une fan. Elle avait juste entendu une chanson à la radio et pensé : 'Cet homme a quelque chose à dire.' Alors, elle est venue à un spectacle à Divonne-les-Bains. À la fin du concert, elle a inversé les rôles et m'a fait une dédicace : 'La vie est un coffre-fort rempli de secrets. Ne perdez jamais la clé.' Elle a rougi et disparu. Trois mois après, elle est revenue à un concert et je l'ai tout de suite reconnue. Une relation s'est doucement installée, elle est devenue fusionnelle", a-t-il relaté.