Sharon Stone canon et précieuse au côté de Kylie Minogue, sexy en robe fendue

Les années passent, mais Sharon Stone ne perd rien de sa superbe ! Elle s'est encore distinguée lors de la Fashion Week de Milan. Après un défilé, l'actrice de 63 ans a assisté à une cérémonie de récompenses et croisé une autre icône, Kylie Minogue...

La Fashion Week de Milan s'est achevée ce lundi 28 février 2022. Sharon Stone en a retrouvé la ferveur en se présentant au défilé Dolce & Gabbana, samedi après-midi. Elle a fait une deuxième apparition dimanche soir (27 février 2022), à l'occasion des Bulgari B.Zero1 Avrora Awards. L'événement honore les talents féminins et initiatives prises par des femmes.

Cette soirée était l'occasion pour Sharon Stone de briller ! La mythique héroïne de la saga Basic Instinct l'a saisie, en enfilant une robe noire bustier Dolce & Gabbana et une parure boucles d'oreilles et collier Bulgari. Kylie Minogue et Rita Ora, autres invitées de marque des Bulgari B.Zero1 Avrova Awards, avaient également sorti le grand jeu. L'icône pop australienne, présente au défilé Versace, portait une superbe robe noire de la même enseigne, fendue sur la jambe gauche. Elle a remis un prix à la rappeuse britannique Little Simz.

Rita Ora, elle, avait fait le choix du blanc avec une robe Haute Couture Stéphane Rolland. La chanteuse était accompagnée de son chéri, le réalisateur Taika Waititi.