Sharon Stone radieuse : elle officie un mariage dans un décor paradisiaque

Après avoir vécu la perte de son jeune neveu de 11 mois en 2021, l'actrice semble avoir retrouvé le sourire. En effet, Sharon Stone avait vu son neveu mourir d'une défaillance d'organe, à peine 1 an après sa naissance. Elle avait pour l'occasion publié une vidéo déchirante d'un petit garçon avec pour musique le titre Tears in heaven d'Eric Clapton , elle avait ajouté sobrement le nom et les dates de naissance et mort du petit être disparu : "River William Stone 8 septembre 2020 - 30 août 2021". "Je suis tellement désolée, mon dieu", avait alors commenté Andie MacDowell . "Cela me brise le coeur. Je suis en morceaux", notait de son côté le comédien Leslie Jordan. "Tellement désolée. Profondes et sincères condoléances à ta famille" avait aussi déclaré Hilary Swank.

L'apparition de Sharon Stone à la cérémonie intervient peu de temps après qu'il a été révélé qu'elle jouerait dans une adaptation du roman de Lisa Barr, Woman on fire qui sera bientôt publié. La participation de l'actrice au projet a été révélée par Deadline, qui a également noté qu'elle serait l'une des productrices. Le projet du film est centré sur un journaliste impliqué dans un scandale lié à une oeuvre d'art pillée par les nazis qui pourrait devenir mortelle. L'oeuvre questionnera la frontière entre la quête de la justice et le désir de vengeance.