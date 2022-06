Sheila et Fanny Cottençon complices pour la 2e édition du Festival de Dreux

La deuxième édition du Festival de Dreux s'est tenue début juin, du vendredi 10 au samedi 11. Organisé par l'association Les Lumières de la Ville, cet événement s'est présenté sous la forme d'une compétition de courts-métrages autour de la thématique "Histoires de femmes". Un festival parrainé par le metteur en scène Éric Métayer et sa femme Andréa Bescond, co-réalisateurs du film Les Chatouilles, récompensé par deux César.

Le jury était notamment composé de l'actrice Fanny Gilles, l'ancienne compagne de Bruno Wolkowitch. Le couple s'était rencontré en 2003 sur le tournage d'un épisode de la série de France 2, PJ. Ils sont parents d'une sublime mannequin appelée Lou, née en 2006, et d'un garçon baptisé Luca, né en 2011. L'année dernière, l'acteur de 61 annonçait être séparé d'elle depuis sept ans.

Un casting à la hauteur de l'évènement

La chanteuse Sheila était également membre du jury, elle qui rendait hommage il y a quelques jours à son ex-mari Yves Martin, mort il y a un an. L'interprète des rois mages avait partagé sa vie pendant plusieurs années avec le producteur de 65 ans, alors qu'elle était mariée auparavant à Guy Bayle, alias Ringo, le père de son fils Ludovic. Ce dernier est malheureusement décédé en 2017 à cause d'une surdose de cocaïne.

Pour accompagner ces deux invitées de prestige dans le jury : la journaliste de l'émission Clique Catherine Ceylac et sa consoeur Charlotte Bouteloup, ou encore l'ex-acteur de Scènes de ménages Loup-Denis Elion et ses collègues Philippe Rebbot, Marc Duret, Sofia Manousha et Fanny Cottençon. Sans oublier la monteuse Diane Logan, la scénariste Isabel Sebastian ainsi que l'élue Caroline Vabre qui sont venues compléter ce casting exceptionnel, composé donc majoritairement de femmes, ce qui était plutôt raccord avec le thème.