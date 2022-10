Sheila et sa relation distante avec Sylvie Vartan : elle s'explique en toute franchise

L'agenda de Sheila est particulièrement chargé en ce moment : la chanteuse promeut sa compilation Best of 60e anniversaire et est en tournée. Ce dimanche 9 octobre 2022, elle est apparue sur le plateau de Laurent Ruquier et ses Enfants de la télé pour revenir sur sa carrière emblématique. L'animateur a interrogé son invitée sur ses relations avec d'autres figures des yé-yé comme elle, en particulier Sylvie Vartan.

Si Sheila commence par dire avec un grand sourire qu'elle est très amie avec Françoise Hardy, l'interprète de L'école est finie est plus retenue sur ses liens avec Sylvie Vartan. De quoi imaginer des tensions entre les deux femmes ? Que nenni, il s'agit simplement d'un concours de circonstances : "On n'a pas pu devenir proche dans la mesure où elle a beaucoup vécu aux États-Unis, donc en réalité, on n'a jamais approfondi." Mariée à Johnny Hallyday, père de son fils David, jusqu'en 1980, Sylvie Vartan a épousé ensuite en 1984 à Los Angeles le producteur américain Tony Scotti, père de Darina.

Peu après avoir remis les choses au clair, Sheila a pris plaisir à écouter le message vidéo que lui a adressé sa consoeur Sylvie, qui l'appelle par son véritable prénom : "Bonjour Annie. J'imagine que tu auras beaucoup de plaisir à chanter à la salle Pleyel, c'est un petit bijou. Ton chemin a été bordé par tant de succès, tu as eu tant de chansons dont tout le monde se souvient. (...) Nous avons eu toutes les deux la chance de connaître à nos débuts une période magique, une période en rouge et or où tout était permis, où on osait tout. C'était vraiment un moment unique. Je sais que ce soir, ton public sera au rendez-vous et que ton coeur fera 'bang bang'".

Deux icônes de la chanson française qui s'échangent de jolis mots, voilà qui ravit le plateau de l'émission de Laurent Ruquier ! A 77 ans, la mère du défunt Ludovic né de son couple avec Ringo et grand-mère de Tara Rose continue de briller sur scène et d'affronter la vie, avec son lot de bonheur et d'épreuves.