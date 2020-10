Shy'm : Blessée, elle souffre d'une fracture après un accident domestique

Shy'm va être reconfinée. Est-ce une mesure préventive pour la chanteuse qui craint la deuxième vague de coronavirus ? L'artiste a-t-elle été cas contact comme la Première dame Brigitte Macron ? Ou bien l'interprète des titres Femme de couleur, Et alors et Je sais préfère-t-elle anticiper un éventuel second reconfinement ? Pas du tout. La chanteuse de 34 ans a eu un problème de santé (hors covid). Le 21 octobre 2020, Shy'm (de son vrai nom Tamara Marthe) révèle la véritable cause de son confinement : un orteil fracturé !

Reconfinement surprise

En story Instagram, on découvre la jolie brune de 34 ans dévoiler son pied enveloppé dans un plastique bleu de protection. "Reconfinement surprise. Fracture de l'orteil" écrit-elle en légende de sa vidéo. Prenant tout de même la situation avec légèreté, l'ex de Benoît Paire révèle avec humour comment le drame s'est produit : "1/0 Le mur, de bon matin". Un accident domestique fâcheux qui va donc obliger la chanteuse à rester chez elle le temps que son orteil se rétablisse. Le nouveau couvre-feu imposé par le gouvernement et mis en place depuis le 17 octobre dernier devrait aider la jeune femme à rester sage le temps de sa convalescence... "2020... " souffle avec agacement l'artiste comme pour rappeler que cette année ne sera décidément pas à marquer d'une pierre blanche.

Pour rappel, Shy'm est déjà à l'arrêt pour bon nombre de projets dont le tournage de la prochaine saison de l'émission Danse avec les stars. L'artiste - qui est membre du jury de l'émission avec Chris Marques et Patrick Dupond - avait annoncé en juin dernier que la saison 2020 avait été annulée et reportée en 2021 à cause de la pandémie du coronavirus.