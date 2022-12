Shy'm déchaînée face à Chimène Badi tout en cuir pour une soirée magique

Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion pour les adultes de retomber en enfance grâce à la magie de Noël notamment mais aussi, grâce à certaines chaînes qui diffusent des dessins animés ou des émissions féériques. Les fans de Disney seront alors ravis d'apprendre que ce mardi 27 décembre 2022, M6 met à l'antenne un programme inédit baptisé Nuit magique dans le monde de Disney. Pour l'occasion, nombreux sont les artistes à avoir investi Disneyland Paris pour le tournage d'une soirée d'exception.

Mickey, Minnie, Donald ou encore Dingo ont eu des invités spéciaux en septembre dernier pour le tournage de Nuit magique dans le monde de Disney. Des artistes ont en effet répondu présent pour reprendre les plus grands tubes de Disney comme Hakuna Matata ou L'histoire de la vie du Roi Lion, mais aussi afin d'interpréter leurs derniers succès dans ce monde plein de magie. Ainsi, ce soir, les téléspectateurs de M6 auront le bonheur de retrouver une Shy'm déchaînée, aux côtés de Keen'V, Claudio Capéo, Natasha St Pier, Abi Bernadoth (gagnant de la saison 9 de The Voice, en 2020). Pour l'occasion, la belle chanteuse a misé sur une longue robe beige, transparente sur une partie de ses jambes.

Amir était quant à lui vêtu d'un costume bleu clair pour faire le show seul ou avec Joyce Jonathan. Marc Lavoine a quant à lui pu donner de la voix avec Zoé et Keen'V avec Black M. Chimène Badi a aussi fait sensation, divine en robe en cuir beige ou tout de noir vêtue, avec une veste qui laisse entrevoir son soutien-gorge. Christophe Willem, Yanns, Hoshi, Emile et Images, Les Frangines, Chantal Goya, Philippe Campion et Pierre de Maere étaient aussi au rendez-vous.