Diaporama : Shy'm déchaînée face à Chimène Badi tout en cuir pour une soirée magique

1 / 130 Shy'm déchaînée face à Chimène Badi tout en cuir pour une soirée magique

2 / 130 Exclusif - Photo concept - Enregistrement de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris © BestImage

3 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

4 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

5 / 130 Exclusif - Chimene Badi - Studio - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau-Tiziano Da Silva

6 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

7 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

8 / 130 Exclusif - Natasha St Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

9 / 130 Exclusif - La goffa Lolita, Joyce Jonathan, Amir Haddad, Claudio Capéo, Natasha St-Pier, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

10 / 130 Exclusif - Pierre de Maere - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

11 / 130 Exclusif - Zoé et Marc Lavoine - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

12 / 130 Exclusif - Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

13 / 130 Exclusif - Illustration - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

14 / 130 Exclusif - Christophe Willem - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

15 / 130 Exclusif - Les frangines - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

16 / 130 Exclusif - Hoshi - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

17 / 130 Exclusif - Daisy, Donald, Mickey, Chantal Goya, Minnie, Pluto, Dingo - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

18 / 130 Exclusif - La Goffa Lolita - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

19 / 130 Exclusif - Illustration - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

20 / 130 Exclusif - Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

21 / 130 Exclusif - Illustration - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

22 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

23 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

24 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

25 / 130 Exclusif - Natasha St Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

26 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

27 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

28 / 130 Exclusif - Natasha St Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

29 / 130 Exclusif - Amir Haddad, Joyce Jonathan, La goffa Lolita, Natasha St Pier, Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

30 / 130 Exclusif - Natasha St Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

31 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan, Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

32 / 130 Exclusif - La goffa Lolita, Amir Haddad, Natasha St Pier, Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

33 / 130 Exclusif - Natasha St-Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

34 / 130 Exclusif - Natasha St Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

35 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

36 / 130 Exclusif - La goffa Lolita, Amir Haddad, Natasha St Pier, Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

37 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

38 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

39 / 130 Exclusif - Yanns - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

40 / 130 Exclusif - Emile et Images - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

41 / 130 Exclusif - Claudio Capéo - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

42 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

43 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan et Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

44 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan et Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

45 / 130 Exclusif - La goffa Lolita, Joyce Jonathan, Amir Haddad, Natasha St-Pier, Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

46 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

47 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

48 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

49 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

50 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

51 / 130 Exclusif - La goffa Lolita, Joyce Jonathan, Amir Haddad, Claudio Capéo, Natasha St-Pier, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

52 / 130 Exclusif - Natasha St-Pier - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

53 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm, Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

54 / 130 Exclusif - Illustration - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

55 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan et Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

56 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan et Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

57 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

58 / 130 Exclusif - Claudio Capéo, Shy'm - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

59 / 130 Exclusif - Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

60 / 130 Exclusif - Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

61 / 130 Exclusif - Abi Bernadoth - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

62 / 130 Exclusif - Christophe Willem - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

63 / 130 Exclusif - Yanns - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

64 / 130 Exclusif - Yanns - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

65 / 130 Exclusif - Illustration - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

66 / 130 Exclusif - Illustration - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

67 / 130 Exclusif - Illustration - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

68 / 130 Exclusif - La Goffa Lolita - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

69 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

70 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

71 / 130 Exclusif - Illustration - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

72 / 130 Exclusif - Hoshi - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

73 / 130 Exclusif - Hoshi - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

74 / 130 Exclusif - Emile et Images - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

75 / 130 Exclusif - Illustration - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © David Papic / Disney / Bestimage © BestImage, David Papic / Disney

76 / 130 Exclusif - Philippe Campion - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

77 / 130 Exclusif - Philippe Campion - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

78 / 130 Exclusif - Les frangines - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

79 / 130 Exclusif - Les frangines - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

80 / 130 Exclusif - Les frangines - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

81 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

82 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

83 / 130 Exclusif - Philippe Campion - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

84 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

85 / 130 Exclusif - Daisy, Donald, Mickey, Chantal Goya, Minnie, Pluto, Dingo - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

86 / 130 Exclusif - Chantal Goya, Mickey - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

87 / 130 Exclusif - Chantal Goya - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

88 / 130 Exclusif - Chantal Goya - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

89 / 130 Exclusif - Mickey, Chantal Goya - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

90 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

91 / 130 Exclusif - Chimène Badi - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

92 / 130 Exclusif - Illustration - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

93 / 130 Exclusif - Philippe Campion, Yanns, Chimène Badi, Christophe Willem, Chantal Goya, Les Frangines - Jour 3 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6. Le 9 septembre 2022 © C.Moreau-J.Tribeca / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

94 / 130 Exclusif - Joyce Jonathan et Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, C.Moreau-J.Tribeca

95 / 130 Exclusif - Amir Haddad - Jour 2 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

96 / 130 Exclusif - Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

97 / 130 Exclusif - Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

98 / 130 Exclusif - Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

99 / 130 Exclusif - Pierre de Maere - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

100 / 130 Exclusif - Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

101 / 130 Exclusif - Keen'V - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

102 / 130 Exclusif - Keen'V - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

103 / 130 Exclusif - Zoé et Marc Lavoine - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

104 / 130 Exclusif - Zoé et Marc Lavoine - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau

105 / 130 Exclusif - KeenV, Black M - Jour 1 - Tournage de l'émission "Nuit magique dans le monde de Disney" à Disneyland Paris, diffusée le 27 décembre sur M6 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva-Cyril Moreau