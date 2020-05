Shy'm en famille : rares images de sa petite soeur, qui a bien grandi

Shy'm doit être plus qu'heureuse de retrouver sa famille. Pendant le confinement, qu'elle semble avoir passé seule chez elle, la chanteuse faisait partie de ces 350 personnalités qui se sont jointes à la vague de soutien pour les personnels soignants mobilisés contre le coronavirus et auprès des patients. À ce jour, la levée de fonds a permis de récolter plus de 56 000 euros.