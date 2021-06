Simon Baker pieds nus dans la rue : le Mentalist sans artifice avec sa compagne

Il est comme ça,Simon Baker. Nature et assurément décontract', le Mentalist de 53 ans a été photographié pieds nus dans les rues de Sydney, le 9 juin 2021. L'acteur australien était parti acheter un repas à emporter avec sa nouvelle et toute jeune compagne, la styliste Laura May Gibbs.

Si elle portait des chaussettes, des baskets et un imperméable en ce temps pluvieux, Simon Baker a préféré faire fît des flaques et du tranchant du béton de son quartier résidentiel. Longue barbe, cheveux en bataille, pantalon tâché et pain de mie à la main, Simon Baker en était presque méconnaissable. Enfin une star qui nous ressemblait durant le confinement.

Simon Baker et Laura May Gibbs, 36 ans, se seraient rencontrés en mars 2021. Des photos du couple, enlacé et amoureux sur la plage de Byron Bay, avaient fuité dans les médias. Quelques jours après, les deux personnalités ont officialisé leur union en publiant une photo d'eux sur les réseaux sociaux. On raconte même qu'ils seraient fiancés. En avril dernier, on les a vus emménager ensemble dans une villa de Sydney. L'acteur a donc bel et bien refait sa vie avec cette fondatrice de maillots de bains durables, peu après avoir annoncé son divorce avec Rebecca Rigg en janvier dernier, mère de ses trois enfants : Stella (née en 1993), Claude (né en 1998) et Harry (né en 2001).

L'acteur va-nu-pieds semble avoir déjà transféré son mode de vie sans chaussures à sa descendance. Déjà en novembre 2020, Simon Baker et son plus jeune fils avaient été photographiés ensemble. Pieds nus, père et fils avaient déjeuner ensemble en terrasse d'un restaurant, à Bronte en Australie.