Simone Ashley (Bridgerton) se tatoue elle-même sur les conseils d'un prisonnier : "J'ai suivi ses instructions"

La comédienne Simone Ashley a révélé s'être auto-tatouée ! Une pratique pourtant bien douloureuse et qui requiert beaucoup de concentration, en bref pas vraiment destinée au premier venu. Maisla nouvelle Lady Kate Sharma de La Chronique des Bridgerton ne s'est pas dégonflée et a pu compter sur un conseiller un peu particulier...

La star de la série Netflix a fait cette confidence alors qu'elle était invitée au Jimmy Kimmel Live! ce lundi. La jeune femme a expliqué, hilare, qu'elle s'est tatouée pendant la crise de la Covid-19 en 2020. "J'étais à Los Angeles, en plein confinement je faisais ce genre de trucs comme faire du banana bread, des colorations aux cheveux, a-t-elle commencé à expliquer avant de poursuivre, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de faire mes propres tatouages avec une aiguille."

La Britannique de 26 ans, qui s'est donc tatouée la cheville, avait alors parcouru internet pour trouver un kit complet. "Je n'ai même pas eu besoin d'une pièce d'identité" affirmait-elle à l'animateur. Elle a alors déclaré avoir trouver différentes techniques et quelques tutos sur le net. "J'ai trouvé cette vidéo qui disait des choses comme 'oh, je peux utiliser ce déodorant en stick' pour avoir une réaction chimique sur le papier de transfert et ce genre de choses. Et après ça disait des choses profondes et je pensais 'oh, ce gars utilise des choses vraiment interessantes" s'est-elle souvenue.

C'est à ce moment que la star s'est aperçue qu'elle regardait les vidéos d'un prisonnier. "Ensuite j'ai vu que son pseudo était 'prisontattoo.com' donc j'ai regardé ses vidéos et je pensais 'wow, il y a un détenu qui fait des vidéos en prison." Prise par le jeu et le défi, Simone Ashley s'est finalement lancée dans l'expérience. "J'ai trouvé l'idée géniale, et je l'ai fait ! J'ai suivi ses instructions et je me suis tatouée moi et des anciens collègues avec qui j'ai travaillé par le passé" a expliqué l'actrice en affichant fièrement son sphinx à la cheville (voir diaporama).