Sonia Dubois : Que devient la journaliste, star des régimes alimentaires ?

On l'a connue à la télévision, dans des émissions comme Frou-Frou ou C'est mon choix. Mais depuis quelques années, le visage de Sonia Dubois n'apparaît plus sur la petite lucarne. Le 20 octobre 2021, la célèbre chroniqueuse fête son anniversaire - 57 ans - tout en se réjouissant du virage professionnel qu'elle opère depuis quelques temps. Eloignée des plateaux de tournage, la maman d'Hippolyte est loin de chômer.

Elle s'est positionnée, très tôt, sur le créneau de l'alimentation et du bien-être. Il faut dire qu'elle avait perdu 60 kilos à la fin de l'année 1994 et qu'elle avait fortement médiatisé son régime. Depuis, Sonia Dubois est intarissable sur le sujet. Autrice, elle a sorti plusieurs recueils alimentaires - cinq au total - dont Maigrissons ensemble en 1996, Restons minces ensemble en 1999, Coachez vos vies en 2004 et plus récemment Alimentation - Halte aux mensonges et aux idées reçues !, paru chez L'Archipel en novembre 2019.

A l'occasion de la sortie de cet ultime ouvrage, Sonia Dubois revenait sur quelques-uns des conseils qu'elle avait prodigué jusque-là en sommant ses lecteurs de ne pas faire de régime. "Vous allez devenir gros, prévenait-elle, via une interview accordée à RTL. Une femme qui n'est pas menue, qui est juste moyenne, avec les régimes des gourous que l'on trouve un peu partout, va prendre beaucoup de kilos parce que ces régimes sont restrictifs. En très peu de temps, vous allez perdre beaucoup de poids parce qu'on va vous empêcher à peu près tout. Et puis, vous allez l'arrêter parce que c'est invivable et là, vous allez commencer à bien grossir."