Sophia Bush enfin mariée avec son mystérieux et séduisant fiancé !

Il s'agit ici du second mariage de Sophia Bush. En effet, en 2005, alors qu'elle est tête d'affiche de la série culte Les Frères Scott, la belle brune s'éprend de son confrère à l'écran Chad Michael Murray. Tandis que leurs personnages Brook et Lucas vivent une idylle à la télé, les deux acteurs décident de faire de même et entament une relation avant de se marier le 16 avril 2005. Ils divorcent finalement un an plus tard. Entre ses deux mariages, Sophia connaît plusieurs relations tumultueuses. En particulier avec le comédien Austin Nichols, interprète de Julian Baker dans Les Frères Scott, puis James Lafferty, autre star de la série. Elle a aussi été en couple avec Jesse Soffer connu pour la série Chicago P.D.