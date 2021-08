Sophia Bush fiancée : elle dévoile sa superbe bague

13 photos

Sophia Bush ne souhaite plus parler de son premier mariage, pour mieux se concentrer sur celui à venir ! L'actrice s'est fiancée à son compagnon Grant Hughes. Elle savoure cet engagement et s'habitue à sa magnifique bague lors de vacances en Italie et en Espagne.

Sophia Bush est sur un nuage ! Elle célèbre encore ses fiançailles à Grant Hughes, qui l'a demandée en mariage en Italie. L'ex-héroïne de la série Les Frères Scott montre désormais sa superbe bague en détail... Sophia Bush compte près de 4 millions d'abonnés sur Instagram. 4 millions d'internautes qu'elle invite virtuellement en vacances avec son chéri Grant Hughes, et à qui elle a récemment annoncé leurs fiançailles. Ce mercredi 18 août 2021, l'actrice de 39 ans a posté une nouvelle photo souvenir de leur séjour. Le couple a posé ses valises en Espagne et profité d'un après-midi ensoleillé pour se baigner dans une piscine. Main gauche sur le bord, Sophia permet à ses followers d'admirer d'un peu plus près la superbe bague que son compagnon lui a passé au doigt. "Je suis tout à fait consciente qu'en ce moment, la joie n'est pas une possibilité pour plein de gens dans le monde. Je m'y agrippe maintenant que j'en ai la possibilité, écrit Sophia Bush en légende de sa publication. Je vous le souhaite aussi à vous. Oui, vous. Je vous souhaite le bonheur. L'amour. Le sentiment d'être vue. D'être en sécurité. D'être soutenue. Ou de vous endormir avec le sourire. Je vous envoie tout mon amour. En ces temps difficiles. L'amour qui vous serre fort. À vous tous." En commentaire, les proches de Sophia Bush, dont l'actrice Hilarie Burton (qui incarnait Peyton Sawyer dans Les Frères Scott) l'ont une nouvelle fois félicitée.

C'est au cours d'une virée en bateau sur le lac de Côme que Grant Hughes a demandé la main de Sophia Bush. La jolie brune a posté, toujours sur Instagram, les photos de la scène, digne d'un film romantique. "Ça. Cet endroit. La terre de mon passé. De mon héritage. De ma mère et celles avant elle. De Mario et ses boeufs. Le basilic qui pousse dans le jardin. Le vin est fait dans la cave. Vient mon futur. Lui. Le vin est notre passion. Nous élevons des abeilles à la maison. Nous faisons aussi pousser du basilic. Et maintenant des tomates de Luca, en Italie, à Los Angeles. Le passé de nos familles rejoint notre présent", avait commenté Sophia. Son futur mariage à Grant Hughes sera le deuxième pour la comédienne, qui fut l'épouse de Chad Michael Murray entre 2005 et 2006.