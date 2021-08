Diaporama Sophia Bush fiancée : elle dévoile sa superbe bague

Antwon Tanner, James Lafferty, Sophia Bush et Stephen Colletti, les anciens héros de la série Les Frères Scott. Juillet 2021.

CHAD MICHAEL MURRAY ET SOPHIA BUSH à Los Angeles, en 2005.

Exclusif - Sophia Bush et son compagnon Grant Hughes font une promenade romantique à New York City, New York, Etats-Unis, le 21 juin 2021.