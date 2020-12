Sophie Davant : Moment de malaise face à Dadju, elle s'excuse

Quoi de mieux qu'une bonne dose de malaise pour se remonter le moral après une année morose ? Sophie Davant et Dadju viennent de nous offrir une séquence savoureuse.

Le samedi 12 décembre 2020, l'artiste et l'animatrice étaient sur le plateau de On est presque en direct (France 2), aux côtés de David Hallyday et de son animateur Laurent Ruquier. La présentatrice d'Affaires conclues était là pour assurer la promotion de son magazine, le bimestriel S.

Connaissant sa qualité d'intervieweuse, Laurent Ruquier a proposé à Sophie Davant de l'aider à interviewer les deux musiciens. Il a alors cherché à savoir si elle avait déjà eu le plaisir de recevoir Dadju ou David Hallyday dans l'une de ses émissions. Si Ça commence aujourd'hui était clairement diffusée "bien trop tôt le matin" au goût du fils du rockeur, Dadju s'est rappelé d'une émission tournée face à Sophie Davant. "On a fait C à vous", a-t-il affirmé, d'un air peu confiant. "Ah non C à vous ce n'est pas moi", a immédiatement rectifié l'animatrice.

"Ça c'est Anne-Elisabeth Lemoine", a précisé Laurent Ruquier. "On était invités ensemble", a soufflé Dadju, que personne n'écoutait. "On a fait La Lettre, où vous faisiez une surprise à...", a poursuivi Sophie Davant, interrompue par l'animateur. "J'aime bien foutre mes invités mal à l'aise dès le départ", a-t-il rigolé.

Si un vent de malaise a soufflé sur le plateau pendant quelques secondes, la présentatrice a rectifié le tir. Au lendemain de la diffusion de l'émission, Sophie Davant a expliqué sur Instagram que "Dadju avait bien raison hier soir". "Nous avions bien fait C à vous ensemble, en tant qu'invités ! Pardon de en pas m'en être souvenu ! Je l'embrasse", a-t-elle écrit. Une publication likée par Dadju lui-même. Pas de brouille à l'horizon...

L'émission On est presque en direct (France 2) diffusée en seconde partie de soirée avec 887 000 téléspectateurs soit 13,9% de part de marché, comme l'a rapporté Puremédias.