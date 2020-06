Sophie Davant, sa coiffeuse manque au règlement : elle lui fait la leçon

Quel bonheur pour Sophie Davant ! L'animatrice a eu le plaisir de retrouver le chemin des plateaux de tournage ce mardi 2 juin 2020, après plus de deux mois d'interruption. Contrairement à ses confrères, elle n'avait pas pu reprendre ses activités avant cette date en raison du véto imposé par la boîte de production d'Affaire conclue, Warner Bros. International Télévision Production France. "Les Américains sont très tatillons. Ils ont très peur d'être attaqués en justice si un problème sanitaire arrivait sur le tournage. Du coup, ils empêchent la reprise des tournages partout dans le monde", confiait une source proche de la production le 19 mai dernier.

Heureusement, c'est désormais de l'histoire ancienne. Sur Instagram, Sophie Davant a donc fièrement partagé les coulisses de la reprise via sa story mais, celle qui est régulièrement jugée sur sa personnalité, a été contrainte de donner une petite leçon à sa coiffeuse, Magali. Cette dernière attendait tranquillement que ses services soient loués lorsque Sophie Davant a débarqué face à elle, la prenant en flagrant délit d'infraction. En effet, Magali ne portait pas son masque au cours de sa discussion avec la commissaire-priseur Patricia Casini-Vitalis. L'accessoire pendait sur le côté et était rattaché à l'une de ses oreilles. Une grosse erreur pour Sophie Davant qui a réprimandé. "C'est une nouvelle manière de porter le masque ?", lui a-t-elle adressé.

Tout le monde le porte ici

Surprise et quelque peu gênée par cette mise en lumière inattendue, la coiffeuse a alors trouvé une justification un peu farfelue : "Sinon je n'entends pas ce qu'elle me dit". Mais on ne la fait pas à Sophie et Magali a été fortement invitée à replacer son masque comme il faut. "Normalement, tout le monde le porte ici. Tu le remets aussitôt, hein", lui a demandé l'animatrice, rappelant au passage les bons gestes à adopter pour le porter : "On ne touche que l'élastique mais pas le masque. Tout ceux qui enlèvent le masque en touchant le papier devant, c'est nul ! Ça ne protège de rien !". Pas question de se faire reprendre une seconde fois pour Magali, laquelle n'a plus quitté son masque jusqu'à la fin du tournage.

Qu'on se rassure, il n'existe aucune tension entre les deux femmes comme elles ont pu le confirmer un peu plus tard avec plaisanterie. "Il paraît que je te recadre ?", lui a lâché amusée Sophie Davant. Et pour sa coiffeuse de jouer le jeu : "Oui je me suis fait gronder ! Alors que jamais je me fais gronder par Sophie, jamais !" Reste que la leçon est sans doute bien retenue désormais !