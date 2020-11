Sophie Marceau : Avec quel acteur a-t-elle partagé son "plus joli baiser" ?

Le mardi 17 novembre 2020 est une journée spéciale pour Sophie Marceau. La comédienne célèbre son anniversaire, confinée certes, mais dans la joie et la bonne humeur... autant que faire ce peu. Toujours est-il qu'à 54 ans, elle peut jeter un regard optimiste sur le temps qui passe, qu'elle a occupé plus que de raison. A la tête d'une filmographie longue comme le bras, elle a donné la réplique aux plus grands, a inspiré des chansons plus ou moins élégantes. Quant à ses partenaires, au cinéma, difficile de tous les énumérer.

En 2018, lors d'un amusant bilan effectué pour Yann Barthès sur le plateau de l'émission Quotidien, Sophie Marceau avait sorti deux noms du lot : celui de François Cluzet sa rencontre ratée dans Une rencontre, justement, de Lisa Azuelos en 2014. Et celui de "Mel", Mel Gibson, son "plus joli baiser", dira-t-elle, à l'époque du film Braveheart, en 1995.

Une femme amoureuse

Celui qui fait battre son coeur n'est pourtant pas un acteur. Si l'histoire, bien sûr, est toujours d'actualité. Extrêmement pudique, Sophie Marceau ne s'épanche que rarement sur sa vie privée. Mais en juillet 2020, l'héroïne de La Boum dansait une drôle de valse dans les pages du magazine Paris Match, immortalisée en vacances en Corse au bras de Richard Caillat. Si le Marseillais n'est pas du genre à se retrouver sur un plateau de tournage, il est tout de même actif dans le milieu du spectacle. Il dirige le Théâtre de Paris, le Théâtre de la Michodière et le Théâtre des Bouffes Parisiens, ainsi que la société, Arts Live Entertainment, lancée en 2010.

Maman à distance

En couple ou célibataire, Sophie Marceau souffle ses bougies entourées par ses proches - bien que, probablement en Facetime avec certains membres de la famille. De son histoire avec le réalisateur polonais Andrzej Zulawski, elle a eu un fils, Vincent, aujourd'hui 25 ans. De son idylle avec le producteur Jim Lemley, elle a donné naissance à sa "petite" Juliette, 18 ans. Bien sûr, les enfants grandissent. Son aîné s'est installé aux Etats-Unis et la dernière ne devrait pas tarder à quitter le nid. "On m'a quand même enlevé la vésicule biliaire six mois après le départ, expliquait-elle au magazine Marie Claire. Ma fille m'a dit : 'Quand je partirai, on t'enlèvera quel organe ?'" Ha, l'amour d'une mère...