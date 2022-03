Sophie Marceau balance sur une célèbre actrice : "Elle est un peu barrée..."

Sophie Marceau est de retour au cinéma dans le film I Love America, disponible sur Amazon Prime dès le 11 mars 2022. C'est la troisième fois que la comédienne collabore avec Lisa Azuelos, qui l'avait déjà dirigée dans LOL et Une Rencontre. Et il faut croire que leur alliance fait des étincelles à chaque fois. L'actrice s'embarque cette fois-ci dans une aventure très proche de celle de la réalisatrice du long-métrage : elle incarne une mère de famille, célibataire, qui s'envole pour les Etats-Unis en quête d'amour et de pardon - elle vient de perdre sa maman, avec qui elle entretenait une relation houleuse.

Elle est un peu aventureuse, je suis un peu plus discrète

"Lisa, elle est beaucoup dans son histoire perso et aussi dans l'histoire des femmes donc ça me parle, explique Sophie Marceau sur le plateau de l'émission Télématin, sur France 2, le 10 mars 2022. Forcément, on est de la même génération. Elle a ses histoires à elle, elle est beaucoup plus fun que moi en vérité donc ça c'est sympa pour moi. Elle est un peu aventureuse, je suis un peu plus discrète." Dans I Love America, son personnage, qui se prénomme Lisa, vit effectivement des expériences qu'elle n'a jamais vécues. Celle, par exemple, de la recherche de l'amour en ligne.

Vous me voyez sur un site de rencontres ?

"Vous me voyez sur un site de rencontres, plaisante-t-elle. Je veux bien prendre un pseudonyme mais..." Il y a une actrice américaine qui, pourtant, n'a jamais été effrayée par une telle exposition. "Oui je sais, mais elle est un peu barrée Sharon Stone, on le sait..." confirme Sophie Marceau. Il est vrai que Sharon Stone a toujours été franche quant à son utilisation des applications de rencontres. Elle avait notamment été bannie de Bumble, qui pensait que son compte était un fake, et était ressortie un peu déçue de ses multiples tentatives. "Je ne sais plus vraiment quoi en penser, regrettait-elle auprès du magazine Gala en 2020. J'y suis toujours, mais je suis un peu perplexe. Les sentiments comme l'attirance entre les êtres ne peuvent pas être partagés via des textos ou FaceTime. Rien ne remplace le contact, le pouvoir des phéromones ! Et je ne peux m'empêcher de penser à mes parents qui sont restés mariés soixante ans, avec de vrais atomes crochus !"